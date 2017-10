Deontay Wilder: Nikt nie chciał tej walki

Nie da się ukryć, że Bermane Stiverne (25-2-1, 21 KO) nie jest wymarzonym przez kibiców rywalem Deontaya Wildera (38-0, 37 KO). "Brązowy Bombardier" zapewnia, że zdaje sobie z tego sprawę, ale dodaje, że takiej potyczki nie dało się uniknąć.

Zdjęcie Deontay Wilder (z lewej) już raz pokonał Bermane'a Stiverne'a /AFP

Początkowo rywalem czempiona z Alabamy miał 4 listopada być Luis Ortiz, jednak "King Kong" wpadł na dopingu i plany te spaliły na panewce. W związku z tym federacja WBC nakazała swojemu mistrzowi pojedynek z obowiązkowym pretendentem z Kanady, co nie spodobało się zdecydowanej większości kibiców.



"Niestety, to on stanie naprzeciw mnie w ringu. Nikt nie chciał tej walki, ja również. Ale ona musi się odbyć. On jest obowiązkowym pretendentem, więc nie można było go pominąć. Ludzie muszą się z tym pogodzić" - obwieścił Wilder.



"Za drugim razem będzie prościej. Już raz go rozpracowałem, więc teraz to będzie bułka z masłem. Mogę powiedzieć, że już w tej chwili jestem na niego gotowy" - dodał mistrz świata federacji WBC.