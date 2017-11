Browne: Chcę wyrwać Parkerowi głowę

Wiele wskazuje na to, że Lucas Browne (25-0, 22 KO) w styczniu powalczy o tytuł mistrza świata federacji WBO wagi ciężkiej z Josephem Parkerem (24-0, 18 KO). "Big Daddy" już rozpoczął słowną "promocję" tej potyczki.

Zdjęcie Lucas Browne /printscreen/Youtube /

Do pojedynku obu panów może dojść w styczniu na terenie Australii lub Nowej Zelandii.

- On jest dżentelmenem, kocham go, ale jednocześnie chcę go znokautować i wyrwać mu głowę - stwierdził 38-letni pięściarz.

- Jestem facetem, który uwielbia nokautować ludzi. Nigdy nie chcę zostawiać decyzji w rękach sędziów. Będę na niego wywierał od początku presję ciosami na korpus, a wszystko zakończę w późniejszych rundach, pomiędzy dziewiątą a jedenastą. To wtedy jestem najbardziej niebezpieczny - zadeklarował "Big Daddy", który w przeszłości dzierżył już mistrzowski tytuł WBA Regular.