Bokserski debiut Tomasza Drwala

W Krakowie odbyła się druga odsłona gali mieszanych sztuk walki Wieczór Walk R8, w której do klatki powrócił po dłuższej przerwie Tomasz Drwal. Nie był to jednak powrót do MMA, bowiem w walce wieczoru "Gorilla" zadebiutował w boksie, od razu na dystansie sześciu rund. Nasz zawodnik walczący dla takich tuzów jak UFC i KSW, wygrał przez techniczny nokaut w trzeciej rundzie, odprawiając Luiza Destri.

- Zobaczymy. Na razie muszę się nacieszyć tym co zrobiłem, zrealizowałem swoje cele. Zobaczymy co dalej - odpowiedział nam na pytanie o to, czy powróci do MMA Tomasz Drwal.

Tuż przed walką wieczoru ważne zwycięstwo zanotował Sebastian Kotwica, który nie ukrywa, że puka do bram największej ligi świata UFC. Polak znokautował w pierwszej odsłonie Brazylijczyka Elisona Goncalveza.

Walka wieczoru w boksie:

88 kg: Tomasz Drwal pok. Luiz Destri Abdalla przez TKO w trzeciej rundzie

Karta główna:

66 kg: Sebastian Kotwica pok. Elison Goncalvez przez KO w pierwszej rundzie, 1:38

84 kg: Michał Bobrowski pok. Vitor Nobrega przez jednogłośną decyzję

120 kg: Grzegorz Ciepliński pok. Łukasz Brzeski przez KO w pierwszej rundzie, 0:24

61 kg: Jakub Jerzuchowski vs. Miroslav Holub - większościowy remis

Karta wstępna:

65 kg: Monika Kędzierska pok. Barbora Polakova przez jednogłośną decyzję

120 kg: Denis Mateiko vs. Dawid Jeneralczyk przez poddanie w pierwszej rundzie, 1:04

70 kg: Patryk Marzec pok. Robert Klęczar przez TKO w drugiej rundzie, 2:19

66 kg: Maciej Rębacz pok. Rafał Młynarczyk przez jednogłośną decyzję

77 kg: Bartosz Kowal pok. Michał Krawczyk przez jednogłośną decyzję

66 kg: Filip Lamparski pok. Maciej Szmalec przez TKO w drugiej rundzie, 2:37

70 kg: Dominik Wydra pok. Jakub Paździor przez KO w pierwszej rundzie, 1:54

61 kg: Jan Vaclavek pok. Dawid Błachut przez jednogłośną decyzję

66 kg: Roger Irlik pok. Dominik Oślizło przez jednogłośną decyzję

73 kg: Michał Cuja pok. Hubert Bodek przez TKO w drugiej rundzie, 1:20