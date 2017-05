Artur Szpilka chwali Adama Balskiego

Na Adama Balskiego (9-0, 7 KO) spływają komplementy po wygranej nad Tarasem Oleksijenką. - "Ten chłopak ma to coś" - chwali niepokonanego pięściarza z Kalisza Artur Szpilka (20-2, 15 KO).

Zdjęcie Artur Szpilka /AFP

"Pierwszy raz widziałem go w akcji. Rzadko u polskich zawodników ogląda się łatwość zadawania podbródkowych i ogólnie kombinacji. Przeciwnik był przyzwoity, a Adam ma łatwość zadawania ciosów. To jest bardzo ważne" - dodał Szpilka, który ma wrócić do ringu w lipcu po półtorarocznej.



Wygrywający po siedmiu rundach u wszystkich sędziów 70:63 Balski kombinacją lewy podbródkowy-prawy krzyżowy znokautował twardego Ukraińca na pół minuty przed ostatnim gongiem.



Teraz Balskiego czeka tydzień aktywnego wypoczynku i już wkrótce rozpocznie przygotowania do gali Polsat Boxing Night. Jego rywalem 24 czerwca będzie Vikapita Meroro (28-6, 14 KO).

Reklama