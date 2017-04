Anthony Joshua: Polubiłem Mariusza Wacha

Mistrz świata IBF w wadze ciężkiej Anthony Joshua (18-0, 18 KO) przyznał, że polubił Mariusza Wacha (33-2, 17 KO), z którym niedawno miał okazję sparować.

Zdjęcie Mariusz Wach /Fot. Marek Podmokły /

Polak pomagał Anglikowi w przygotowaniach do zaplanowanej na 29 kwietnia walki z Władimirem Kliczką (64-4, 53 KO). Sam też na tym skorzystał i być może otrzymał od AJ-a wskazówki na temat Dilliana Whyte'a (20-1, 15 KO), którego Joshua znokautował w grudniu 2015 roku. W środę potwierdzono, że to właśnie Whyte będzie kolejnym rywalem Wacha.



"Świetna walka, świetna!" - zareagował Joshua na wieść o planowanej potyczce z udziałem "Wikinga". "Naprawdę dobra, chcę to zobaczyć. Sparowałem z Wachem, był tu jeszcze tydzień temu. Bardzo dobrze mi się z nim sparowało, to były dobre rundy. Jestem w trochę dziwnej sytuacji, bo komu mam kibicować w tej walce? Sam nie wiem. W każdym razie to naprawdę dobre zestawienie. Polubiłem Wacha, dobrze się dogadujemy. Znam też kilku jego kolegów z Polski, którzy przychodzą do mojego gymu. To fajni ludzie" - dodał Brytyjczyk.



Wach skrzyżuje rękawice z Whyte'em 2 czerwca podczas zawodów w hali O2 Arena w Londynie.

