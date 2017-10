Anthony Joshua i Carlos Takam twarzą w twarzą

Anthony Joshua (19-0, 19 KO) i Carlos Takam (35-3-1, 27 KO) po raz pierwszy popatrzyli sobie z bliska w oczy. Już w sobotę walka o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBA i IBF.

Zdjęcie Anthony Joshua /Michael Steele /Getty Images

- Obrona pasów mistrzowskich to wielki zaszczyt i wciąż pozostaje we mnie ten głód wygrywania oraz zdobywania kolejnych trofeów. W przeszłości miałem już do czynienia z zawodnikami podobnymi do rywala, czy to w realnej walce, czy na sparingach. Damy kibicom fajerwerki - zapewnia czempion.

Reklama

- Przygotowywałem się do innego pojedynku, więc gdy dowiedziałem się o zastępstwie, po prostu zmieniłem pewne sprawy na samym finiszu i będę gotowy. W sobotę wyjdę do ringu po zwycięstwo - odgraża się pretendent.