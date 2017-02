Andrzej Fonfara: Nie widzę innej opcji

- Przede mną jeszcze dwa tygodnie sparingów i wylatujemy do Nowego Jorku - mówi Andrzej Fonfara (28-4, 16 KO), który 4 marca w Barclays Center na Brooklynie spotka się z byłym królem wagi półciężkiej, Chadem Dawsonem (34-4, 19 KO).

Zdjęcie Andrzej Fonfara (z prawej) podczas walki z Joe Smithem Jr /AFP

"Mam paru sparingpartnerów z Los Angeles, jest też Nate Diaz, który ze swoim niewygodnym stylem daje mi parę rund. Pracujemy nad moją pozycją oraz pracą nóg. Trener nie zmienia za dużo w moim boksie, a jedynie poprawił pewne szczegóły. Wszystko wygląda coraz lepiej i będę chciał w dniu walki pokazać nową odsłonę siebie" - kontynuował "Polski Książę", który od jakiegoś czasu współpracuje ze sławnym trenerem Virgilem Hunterem.



"Dawson to niewygodny i doświadczony rywal. Może jest trochę na lekkiej pochyłej swojej kariery, ale na pewno chce jeszcze pokazać, że stać go na wygraną z kimś takim jak ja i wrócić do czołówki. Lubię boksować z zawodnikami leworęcznymi i wydaje mi się, że będę od niego również mocniejszy fizycznie, co powinienem wykorzystać w późniejszych rundach. Mam robotę do wykonania, muszę po prostu wyjść i zwyciężyć. Nie widzę innej opcji" - nie ukrywa Fonfara.



"Sparowaliśmy razem z Wardem przed jego walką z Kowaliowem, lecz nie rozmawialiśmy o jego wygranej nad Dawsonem. Virgil Hunter wie jednak jak podejść do tego zawodnika" - dodał Polak.

"Polski Książę" w swojej ostatniej walce, w czerwcu ubiegłego roku, został niespodziewanie znokautowany już w pierwszej rundzie przez Joe Smitha Jr. Nasz bokser chce udowodnić sobie i kibicom, że to był tylko wypadek przy pracy.