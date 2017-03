Andrzej Fonfara: Jestem gotowy na wszystko

Andrzej Fonfara (28-4, 16 KO) w sobotnią noc skrzyżuje rękawice z dawnym liderem wagi półciężkiej, marzącym o powrocie na szczyt Chadem Dawsonem (34-4, 19 KO). - Jestem gotowy na wszystko - zapewnia "Polski Książę", który wziął udział w treningu medialnym.

Zdjęcie Andrzej Fonfara (z prawej) podczas walki z Joe Smith Jr /AFP

"Odpocząłem, potem podjąłem dobrą decyzję o zmianie trenera i teraz jestem prawdopodobnie w najlepszej formie, w jakiej byłem w życiu" - stwierdził Fonfara.



"Mam bardzo dobry cios prosty, którym muszę często operować. Wydaje mi się, że jestem mocniej bijącym i silniejszym fizycznie zawodnikiem, a do tego potrafię boksować zarówno z daleka, jak i w półdystansie. Będę gotowy na wszystko co zaproponuje Dawson" - dodał "Polski Książę". Jego rywal nie pojawił się na treningu medialnym.



Walka Fonfara - Dawson odbędzie się w Nowym Jorku.



"Polski Książę" w swojej ostatniej walce, w czerwcu ubiegłego roku, został niespodziewanie znokautowany już w pierwszej rundzie przez Joe Smitha Jr. Nasz bokser chce udowodnić sobie i kibicom, że to był tylko wypadek przy pracy.

