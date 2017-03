Amir Mansour: Joshua pobije Kliczkę

Amir Mansour stawia na Anthony'ego Joshuę w starciu z Władymirem Kliczką.

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

Już jutro Amir Mansour (22-2-1, 16 KO) stanie w szranki w ciekawie zapowiadającym się starciu z Travisem Kauffmanem (31-1, 23 KO), jednak nie ma co ukrywać, że cały pięściarski świat wstrzyma oddech 29 kwietnia, kiedy to Anthony Joshua podejmie w boju na szczycie Władimira Kliczkę. "Hardcore" zapytany o wynik tego pojedynku nie ma problemu z odpowiedzią.

Reklama

Przypomnijmy, że stawką walki Joshua - Kliczko będą pasy WBA, IBF i IBO w królewskiej dywizji, a pojedynek obejrzy na żywo przeszło dziewięćdziesiąt tysięcy widzów.

- Joshua wygrałby tę walkę każdego dnia. Jestem jego wielkim fanem. To bardzo taktowny człowiek, a przy tym wielki mistrz. Podoba mi się jego podejście do życia, on na każdym kroku pokazuje pokorę i jest bardzo zrównoważony. Widać, że sława nie uderzyła mu do głowy - powiedział Mansour.