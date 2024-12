Dlaczego akurat żużel? Powód może zaskoczyć

Wielki żużel wraca do Rybnika. Czy zobaczymy tam Trzaskowskiego?

Po kilku latach przerwy ROW Rybnik powrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej, jaką jest PGE Ekstraliga. Powrót ten oznacza, że na stadionie przy ul. Gliwickiej znów zagości wielki żużel. Przed Rekinami jednak trudne zadanie - utrzymanie się w elicie. Klub nie zamierza się poddawać, co udowodnił, ściągając do drużyny trzykrotnego mistrza świata, Nickiego Pedersena.

Czy Rafał Trzaskowski ponownie zawita na meczu ROW-u Rybnik? Kampania wyborcza to czas, gdy politycy przemierzają cały kraj, a wydarzenia sportowe idealnie nadają się do promocji swojej osoby. PGE Ekstraliga to z kolei jedna z najpopularniejszych lig w Polsce - może być więc doskonałą okazją, by połączyć pasję do żużla z politycznymi obowiązkami.