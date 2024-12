To będzie transferowa wtopa. Wyrzucili grube miliony w błoto

Bayersystem GKM ma za sobą najlepszy sezon w historii. Brakło o włos, a weszliby do strefy medalowej jako "lucky loser". W przyszłym sezonie będzie o to trudniej, bowiem zmienia się formuła rozgrywek. Dlatego klub zdecydował się wymienić najsłabsze ogniwo.

Wzmocnili się na papierze. To spora różnica

Kacper Pludra bezapelacyjnie byl najgorszym U24 w PGE Ekstralidze w poprzednim sezonie. Jego średnia wynosząca 0,71 punktu na bieg, budzi grozę. To wynik, który jest powodem do wstydu. Senior w najlepszej lidze świata nie może sobie pozwolić na tak słabe rezultaty.

To może być totalna klapa. Nie wzięli tego pod uwagę

Wynagrodzenie Miśkowiaka może budzić kontrowersje, gdyż sportowo nie broni się wynikami, względem tego, co otrzymał na kontrakcie. Ponadto, wydaje się, że wybór GKM-u nie jest trafiony. To drużyna, która przede wszystkim sieje postrach na swoim, domowym torze. W przeszłości jednak Polak notował tutaj przeciętne rezultaty, żeby nie powiedzieć słabe.

Jeśli Miśkowiak nie dogada się z domowym torem, to GKM będzie miał problem. O awans do play-off będzie o wiele trudniej, niż w przyszłym sezonie, a jeżeli się to nie uda, to kasa trafi po prostu w błoto.