Przełomowe informacje. Wielki powrót do polskiej ligi stał się faktem

Żużel wraca do Krakowa po 5 latach przerwy

Zasadniczo to działacze Speedway Krakowa planowali przystąpić do rozgrywek ligowych już w zeszłym sezonie. Walka trwała do samego końca. Na kilkanaście dni przed startem ligi okazało się, że nie są jeszcze na to gotowi. Kolejne miesiące spędzili jednak na intensywnej pracy, której celem niezmiennie była reaktywacja klubu. Ta misja się udała.