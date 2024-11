Powrót syna marnotrawnego. Odszedł z domu i odbił się od ściany

Jeszcze kilka lat temu wróżono mu sporą karierę. Mateusz Świdnicki wybrał jednak inną ścieżkę rozwoju. Odszedł z macierzy, co okazało się koszmarnym błędem. Ostatnie dwa lata były w jego wykonaniu tragiczne. Teraz jednak syn marnotrawny wraca do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. On sam i kibice liczą na to, że tę karierę w domu da się jeszcze uratować. W końcu tego się nie zapomina.