Lindgren jest jednym z najstarszych zawodników aktualnie jeżdżących na najwyższym poziomie. W tym roku będzie obchodzić 40. urodziny. Powoli dochodzi do zaawansowanego wieku. Niektórzy zawodnicy kończyli swoje kariery jeszcze wcześniej. Szwed niczego na razie nie przesądza, ale w jednym z niedawnych wywiadów, udzielonemu Mateuszowi Puce z WP SportoweFakty, zdradził, że nie wie, czy to nie będzie jego ostatni rok.

Żużel. Fredrik Lindgren nie zakończy kariery, ale odejdzie z Motoru Lublin?

Będzie świeża krew?

- Nie wiem, kogo mają na oku. Być może ktoś w sezonie 2025 akurat wystrzeli i będzie lepszą opcją od Słowaka. Nie jest powiedziane, że tak się nie wydarzy. Świeża krew? Ja jestem zwolennikiem jak najmniejszych zmian. Jak wszystko dobrze gra, to nie ma co kombinować. Na razie Motor jest idealnym zespołem, natomiast po sezonie delikatne zmiany mogą się przydać. Kuba Kępa robi to z głową, zawsze dokonuje delikatnych korekt, a nie jak Włókniarz Częstochowa, gdzie co roku dochodzi do dużych zmian i wyników nie ma. Z głową i powoli - mówi nasz rozmówca.