Problemy w Falubazie, to już dwa lata. Tracą cierpliwość do gwiazdy

Mógł stracić pracę

Niewiele brakowało, a Przemysława Pawlickiego mogło już nie być w klubie. Blisko dołączenia do drużyny był Tai Woffinden - trzykrotny mistrz świata. Ostatecznie jednak transfer nie doszedł do skutku. Wiele wskazuje, że powodem były wyniki badań medycznych. Klub miał obawy przed ryzykiem i nie zdecydował się na ten ruch, a Brytyjczyk trafił do Stali Rzeszów.



Sezon 2025 będzie więc dla Przemysława Pawlickiego kluczowym testem. Jeśli jego forma się nie poprawi, utrzymanie miejsca w składzie Falubazu może być trudne. Tym bardziej że klub zamierza walczyć o najwyższe cele, a do tego potrzebuje solidnych i pewnych punktów w drużynie. Z nieprzewidywalnym Pawlickim walka o złoto może okazać się trudnym zadaniem.