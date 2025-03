Miał być wielki powrót, jest skandal. Prezydent zwołał pilne spotkanie

28 lutego ebut.pl Stal Gorzów opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z nowymi ludźmi w zarządzie. Kibice ucieszyli się, widząc Jacka Gumowskiego, który był już kiedyś w Stali i odpowiadał za marketing. Za chwilę okazało, że Gumowski objął fotel wiceprezesa legendarnego klubu. Może go jednak szybko stracić.

O problemach wiceprezesa Stali Gorzów napisała działaczka Alina Czyżewska

Choć urząd miasta zwolnił Gumowski, to Czyżewska nie uważa sprawy za zamknięta. Zwraca uwagę, że Gumowski powinien swoją funkcję stracić już rok temu. Pisze o tym, że wraz z prezydentem kpili sobie ze sprawiedliwości. Zwraca uwagę, że Gumowski powinien przeprosić mieszkańców Gorzowa za to, że czerpał korzyści ze stanowiska dyrektora. - Podczas gdy ustawa o pracownikach samorządowych mówi wprost, że osoba z wyrokiem już nie może pracować w urzędzie - zwraca uwagę Czyżewska.

Wiceprezes Stali Gorzów nie chce komentować sprawy

Teraz prezes Stali Gorzów ma problem. Idzie z tym do prezydenta

Teraz Wróbel załatwia trudne finansowe tematy. Robi wszystko, żeby pożyczki zamienić na akcje. Stal potrzebuje spokoju, a zamieszanie wokół Gumowskiego kompletnie temu nie służy. Z naszych informacji wynika, że to spotkanie prezydenta z prezesem zostało zwołane w trybie bardzo pilnym, a przyszłość Gumowskiego w Stali wisi na włosku.

Tym bardziej że można się spodziewać kolejnych wpisów pani Czyżewskiej. Kiedyś była ona w sztabie osób wspierających Jacka Wójcickiego w walce o fotel prezydenta Gorzowa. Odeszła, gdy uznała, że nie podjął założeń programowych ruchu, który wyniósł go do władzy. Gumowski jest ważnym tematem jej ostatnich postów. Gdy były już dyrektor zamieścił oświadczenie, w którym przedstawia swój punkt widzenia, pani Czyżewska zareagowała, bardzo szybko publikując wyrok i dowodząc, że manipuluje on opinią publiczną.