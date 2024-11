Legenda na rozdrożu, grozi im najgorsze. Polski klub już zaciera ręce

Audyt obiecywano, ale go przekładano. W końcu jednak ujrzał światło dzienne. 12 milionów zadłużenia. To kwota od której włos się jeży na głowie. Sytuacja nie jest łatwa, a spłacanie zobowiązań nie będzie należeć do najprzyjemniejszych rzeczy.

Musieli dać gwarancję. Inaczej to byłby absurd

Zadłużenie gorzowskiego klubu to nie jest efekt jednego sezonu. To efekt zaniedbań przez lata, bo w ciągu roku nie da się zadłużyć klubu na taką skalę. Wielu z kibiców uważa, że klub nie powinien dostać licencji.

- Jeżeli władze żużlowe dały pozwolenie, to Stal musiała dać stuprocentową gwarancję, że do określonego terminu są w stanie spłacić długi. Tylko na takich warunkach, według mnie mogą dostać zgodę. W innym przypadku, ja nie widzę szans, żeby uzyskali możliwość startu, bo to byłby totalny absurd. Wtedy inne kluby by tak samo postępowały i miałyby dziesiątki milionów zadłużenia - przekonuje Jan Krzystyniak.