Polak dostał ofertę marzeń. Szejkowie chcieli obsypać go złotem

Janusz Kołodziej mógł zostać najbogatszym żużlowcem na świecie

Sprawa od początku wyglądał osobliwie. Z dystansem podchodził do niej sam Cegielski, który nie zlekceważył zapytania i przygotował wszystkie niezbędne dokumenty. Kiedy po upływie kilku miesięcy pytamy go, jak zakończyła się sprawa, ten tylko się uśmiecha. - Nie odpowiedzieli na naszą ofertę. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to był fejk, czy jakiś żart. Samo pytanie brzmiało poważnie. My zrobiliśmy wszystko, co do nas należało - przekonuje.