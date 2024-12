Kusiły go inne kluby, telefon rozgrzany do czerwoności. Ma jasny plan po transferze

- Praca jest podobna i w PGE Ekstralidze i w Metalkas 2. Ekstralidze. Liga, to liga. Co prawda w najlepszej lidze świata ciśnienie będzie większe, ale to naturalne, bo oczekiwania są duże . Postaram się wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafię - mówi Staszewski w rozmowie z Interią

Żużel. Miał kilka telefonów i dwie poważne oferty na stole. Wybrał Włókniarz

Żużel. Staszewski będzie decyzyjny, ale sam pracy "nie ogarnie"

- Jest także kierownik drużyny, ale ja będę osobą decyzyjną w parku maszyn. Będę się także zajmować juniorami, tak jak w Ostrowie. Co prawda sam wszystkiego nie zrobię, bo do wszystkiego minimum trzy osoby są potrzebne. Dla jednej to jest nie do ogarnięcia - podsumowuje Mariusz Staszewski.