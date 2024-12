To może być głośny transfer. Kolejka chętnych, ale tam potrzebują go najbardziej

Cieślakowi nie opłaca się brać Włókniarza

W opublikowanym niedawno audycie sportowym klub przekonuje, że nie ma pośpiechu w wyborze nowego trenera. We Włókniarzu chcą mieć pełne przekonanie co do ostatecznej kandydatury, więc nikt się nie spieszy z decyzjami. Jednocześnie działaczce ciągle mówią, że najchętniej widzieliby w tej roli Marka Cieślaka.

Dla doświadczonego szkoleniowca perspektywa powrotu do pracy w roli trenera jest kusząca, ale zarazem bardzo ryzykowna. W przyszłym roku będzie miał już 75 lat, a to nie jest przecież łatwy kawałek chleba. Dużo spokojniejszą pracę Cieślak ma w telewizji jako ekspert, w której się spełnia i która mu się podoba.

Poza wszystkim w ciemno można założyć, że we Włókniarzu w trakcie rozgrywek może być nerwowo. Tak zawsze jest, gdy drużyna walczy o utrzymanie, a z takim składem, jaki został skompletowany, na to się zanosi. Cieślak coś o tym wie, bo kilka lat temu w nerwowej atmosferze żegnał się z częstochowskim klubem.

Pojawił się nowy kandydat na trenera Włókniarza

Poza wszystkim ma wyjątkową rękę do młodzieży, a z juniorami w Częstochowie mają problem. Na papierze wydaje się więc, że Staszewski idealnie pasowałby do Włókniarza. Dla niego mogła by być to praca pełna wyzwań, ale też taka, która ugruntowałaby jego pozycję na rynku. Trudno jednak powiedzieć, jakie plany ma szkoleniowiec. W ciemno można jednak założyć, że skoro odszedł z Ostrowa, z którym był mocno związany, to musi mieć plan na swoją przyszłość. Nie można wykluczyć, że tym planem będzie właśnie Włókniarz.