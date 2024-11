Kontrowersyjny tenisista wraca do gry. Padła konkretna data

Nick Kyrgios to zdecydowanie jedna z barwniejszych postaci w świecie tenisa. Australijczyk nigdy nie ukrywał, że nie ma zamiaru w pełni poświęcić się sportowej karierze - dlatego też sporadycznie występował na arenach międzynarodowych. Właśnie ze względu na swoje podejście kontrowersyjny gwiazdor doczekał się własnego grona anty-fanów. 29-latek zdaje się jednak nie przejmować opiniami innych i robi to, co potrafi najlepiej - budzi sensację. Reklama

W ostatnich latach Australijczyk nie mógł narzekać na nadmiar szczęścia. W ciągu ostatnich dwóch lat rozegrał on bowiem zaledwie jeden mecz singlowy ATP Tour - mecz pierwszej rundy turnieju w Stuttgarcie z Chińczykiem Yibingiem Wu w czerwcu 2023 roku. Takich spotkań finalista Wimbledonu 2022 z pewnością miałby na swoim koncie więcej, gdyby nie liczne kontuzje. To właśnie z powodu problemów ze zdrowiem Kyrgios zdecydował, że to najwyższa pora, aby zrobić sobie dłuższą przerwę od tenisa.

Nick Kyrgios wraca na kort. Wiadomo, kiedy zagra pierwszy mecz

Po wielu latach oczekiwania na powrót Nicka Kyrgiosa na kort fani 29-latka wreszcie się doczekali. W rozmowie z ojczystymi mediami Australijczyk przyznał, że uporał się ze wszystkimi problemami i jest gotowy na powrót do rywalizacji na światowym poziomie. "Od dwóch lat nie czułem się tak dobrze, jak teraz. Pamiętam 2022 rok. To był niesamowity sezon okraszony finałem Wimbledonu. Niestety chwilę później w trakcie US Open zacząłem odczuwać problemy z nadgarstkiem. Musiałem poddać się leczeniu. Rekonstrukcja i rehabilitacja przyniosły efekty. Teraz czuje się świetnie. W pewnym momencie lekarze dawali mi 15% szans na powrót do poziomu, na którym grałem" - przekazał. Reklama

Kyrgios podjął już decyzję co do dokładnej daty powrotu na kort. Pierwszy mecz po długiej przerwie 29-latek rozegra bowiem przed własną publicznością, podczas turnieju w Brisbane. "Czuję się sprawny i zdrowy i jestem podekscytowany moim powrotem do tenisa po pewnym czasie przerwy. To była długa droga powrotu do zdrowia, aby być tam, gdzie jestem dzisiaj. Jednym z celów, jakie sobie postawiłem, była możliwość gry podczas australijskiego lata, więc jestem podekscytowany, że mogę zacząć w Brisbane, które jest jednym z moich ulubionych turniejów. Powrót przed rodakami na trybunach będzie niesamowitym przeżyciem" - przyznał triumfator Australian Open 2022 w grze podwójnej.

