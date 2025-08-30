Kamil Majchrzak - Leandro Riedi w 3. rundzie US Open 2025. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 30 sierpnia 2025 godz. 20:0030 sierpnia w Nowym Jorku czeka nas ciekawy pojedynek 3. rundy US Open. Kamil Majchrzak, po serii trudnych spotkań, spróbuje podtrzymać świetną formę i po raz pierwszy awansować do 1/8 finału wielkoszlemowego w Nowym Jorku. Jego przeciwnikiem będzie Szwajcar Leandro Riedi, który również sprawił niespodziankę, eliminując wyżej notowanych rywali. To będzie ich pierwsze spotkanie, a zwycięzca zapisze ważną kartę w swojej karierze. Zapraszamy na relację na żywo.