Jelena Rybakina - Madison Keys w fazie grupowej WTA FInals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 05 listopada 2025 godz. 15:00już 5 listopada podczas turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie zmierzą się Jelena Rybakina i Madison Keys. Rybakina jest w wyśmienitej formie - wygrała oba swoje spotkania w fazie grupowej i jako pierwsza zawodniczka zapewniła sobie awans do półfinału. Z kolei Keys nie sprostała presji i - mimo statusu zwyciężczyni wielkoszlemowej - nie zdołała wygrał ani jednego spotkania. To starcie może być formalnością dla Rybakiny, jednak Keys na pewno będzie chciała zakończyć turniej mocnym akcentem. Zapraszamy na relację na żywo.