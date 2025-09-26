Iga Świątek - Yue Yuan w 2. rundzie WTA 1000 w Pekinie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 27 września 2025 godz. 06:3027 września w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie dojdzie do starcia Igi Świątek z reprezentantką gospodarzy Yue Yuan. Wiceliderka światowego rankingu będzie faworytką spotkania, ale Chinka z pewnością spróbuje wykorzystać atut własnej publiczności i sprawić niespodziankę. Mecz zapowiada się jako ciekawa konfrontacja stylów oraz kolejny krok w drodze Świątek po sukces w prestiżowej imprezie na twardych kortach w stolicy Chin. Zapraszamy na relację na żywo.