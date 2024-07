Hubert Hurkacz już na starcie swojego ulubionego wielkoszlemowego turnieju daje oręż tym wszystkim, którzy wciąż nie zaliczają go do grona najlepszych tenisistów świata. Co do zasady Polak już nim jest, wszak plasuje się na 7. miejscu w rankingu ATP , ale z jakiegoś powodu mimo 27 lat wciąż nie wygrywa tych największych turniejów.