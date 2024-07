Robert Lewandowski z pewnością nie zaliczy występów z polską reprezentacją na Euro 2024 do przesadnie udanych. Po powrocie do żony i dzieci piłkarz mógł jednak skupić się na nieco przyjemniejszych sprawach niż ostatnia porażka. Korzystając z chwili wolnego zabrał rodzinę na wakacje. W międzyczasie nagrał też dość zaskakujące wideo. Ciekawe, co na to Anna...