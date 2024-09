Dominika Tajner jest córką słynnego Apoloniusza Tajnera, polskiego zawodnika kombinacji norweskiej, trenera i działacza sportowego, który w latach 2006 - 2022 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Przez kilka lat jej życie kręciło się wokół jeszcze jednego znanego nazwiska. Kobieta była bowiem czwartą żoną Michała Wiśniewskiego, z którym jednak rozwiodła się w 2019 roku.

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski niespodziewanie się rozstali. Taki był powód

Jak przyznała sama Dominika, powodem rozstania miało być jej nadmierne skupianie się na kwestiach zawodowych. Reklama

"Za bardzo wkręciłam się w bycie menadżerką, a nie partnerką. (…) Nie czułam się kobieco, nie czułam się jak partnerka. (…) Finalnie Michał nie czuł, że ma żonę" - przyznała gorzko Tajner.

W trudnych chwilach zawsze mogła liczyć na ojca, ale też na jego obecną żonę, dla której zostawił żonę po 40 latach małżeństwa. Wokół nowego związku Tajnera pojawiło się mnóstwo plotek.

Spore zmiany w życiu Apoloniusza Tajnera. Córka zdradziła, co myśli o jego nowej żonie

Tabloidy donosiły m.in., że Izabela Podolec ma nie najlepsze relacje ze swoją pasierbicą. W rozmowie z Pomponikiem Dominika odniosła się do tematu i postawiła sprawę jasno.

"My mamy zdrowe relacje, ale nie będę nigdy jej przyjaciółką. Jak rodzice się rozwodzą i pojawia się ktoś trzeci, nieważne czy masz pięć, czy 37 lat, no to nie lubisz tej osoby, to chyba jest normalne. Natomiast mój ojciec jest szczęśliwy i nie rozumiem, dlaczego miałabym mieć złe relacje z jego żoną, tym bardziej że mają dziecko, czyli ja mam braciszka małego" - zwierzyła się Pomponikowi.

W życiu Dominiki w ostatnich latach też sporo się wydarzyło. Po głośnym rozwodzie z Wiśniewskim szczęście znalazła u boku nowego mężczyzny. Mało kto wie, że to także znana postać. Jej serce skradł bowiem uznany sportowiec - pięściarz Mariusz Wach. Reklama

Apoloniusz Tajner z córką Dominiką / East News

To on zostanie zięciem Apoloniusza Tajnera. Mało kto wie, że to też znany mężczyzna

Jakiś czas temu pochwaliła się nawet, że przyjęła już oświadczyny.

"Żeby była jasność, nie szukałam księcia z bajki. Chciałam poznać kogoś normalnego. Kogoś, kto będzie mnie kochał, wspierał i nie będzie mnie wykorzystywał. Kogoś, z kim stworzę partnerski związek. Mariusz spełniał wszystkie te warunki. Przyjęłam więc jego oświadczyny od razu. Bez cienia wątpliwości" - wyznała w Plejadzie.

Na razie termin ślubu nie jest jeszcze znany. Sami zainteresowani milczą w tej kwestii, ale mówi się, że jest to spowodowane planami zawodowymi sportowca. Ten szykuje się bowiem do głośnej walki!

"Termin ślubu nie jest jeszcze ustalony, ale to właśnie 'Wiking' ma wkrótce zostać zięciem legendarnego trenera Małysza. Zanim to się jednak stanie, niespełna 45-latek stoczy jeszcze co najmniej jedną głośną walkę. Już w październiku na gali Strike King 3 zawalczy z Marcinem "Rożalem" Różalskim. Później skupi się na przygotowaniach do ślubu, o którym z pewnością będzie głośno" - donosi "Super Express".