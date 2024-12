Szalone sceny z Marianną Schreiber. Weszła do siedziby i rozpyliła gaśnicę

W ostatnim czasie Marianna Schreiber z całą mocą skupiła uwagę na działaniach ruchu Ostatnie Pokolenie, którego celem jest zatrzymanie skutków katastrofy klimatycznej i przez głośne protesty zmuszenie do działań polskich rządzących. Schreiber postanowiła wypowiedzieć zwolennikom tych działań wojnę i to dosłownie. Wkroczyła do ich siedziby z gaśnicą i rozpyliła ją. Samych działaczy nazwała za to "terrorystami".