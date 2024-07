Sprawiła, że Wilfredo Leon wybrał Polskę. To cała prawda o jego żonie

Wilfredo Leon zawita w tym roku do Plusligi - przyjmujący został najnowszym nabytkiem i największą gwiazdą Bogdanki LUK Lublin. Do Polski przyciągnęła go przede wszystkim jego żona, Małgorzata Leon. Para poznała się już blisko dekadę temu, a ich miłość wciąż kwitnie. Historia ich związku jest niezwykle piękna, tym bardziej, że Leon poświęcił dla niej wszystko, co dotychczas znał. Spotkało go jednak wielkie szczęście.