Zaskakujące fakty ws. Wilfredo Leona. Siatkarz był deptany przez trenera

Na jaw wyszły zaskakujące fakty dotyczące Wilfredo Leona. W kraju jego urodzenia do treningów siatkarskich podchodzono zupełnie inaczej. Jak się okazało, na Kubie były one bardzo wyczerpujące, doprowadzały nawet do omdleń. Małgorzata Leon, żona siatkarskiej gwiazdy, przyznała w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, że metody treningowe bardziej przypominały tam musztrę wojskową. Miało m.in. dochodzić do deptania zawodników przez trenera.