27-letni pomocnik w sezonie 2019/20 poprowadził do ekstraklasowego awansu Stal Mielec, notując w rozgrywkach 13 goli i 13 asyst. Latem zeszłego roku przeszedł do Górnika. W Ekstraklasie te liczby nie były już tak imponujące, bo strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty, ale pod względem liczb w górniczym klubie ustąpił miejsca tylko najskuteczniejszemu w drużynie Jesusowi Jimenezowi, który w klasyfikacji kanadyjskiej (bramki + asysty) nazbierał w sumie 15 punktów, za 12 goli i trzy asysty. Nowak był ważną częścią zespołu, który sezon skończył na pozycji numer 10. Teraz też będzie pewnie jednym z kluczowych graczy jedenastki prowadzonej przez nowego już szkoleniowca Górnika Jana Urbana.

Nowak po zakończeniu ligowych rozgrywek nie miał za dużo czasu, bo zaprzątnięty był przygotowaniami do swojego ślubu. Ten odbył się w Boże Ciało w miejscowości Osiek. Piłkarz i jego wybranka Paulina wyglądali wspaniale.

"Ślub naszego zawodnika był piękną uroczystością, w której uczestniczyli najbliżsi - rodzina oraz przyjaciele. Zarówno gościom, jak i przede wszystkim nowożeńcom towarzyszył, w tym jakże ważnym dniu, promienny uśmiech. Trzeba przyznać, że panna młoda wyglądała olśniewająco, a pomocnik Górnika, którego zwykle oglądamy w stroju sportowym, ubrany w szykowny garnitur, prezentował się bardzo elegancko" - czytamy na oficjalnej stronie Górnika.

Na miodowy miesiąc państwo Nowakowie nie będą mieli za długo czasu, bo już za dwa tygodnie "górnicy" mają trenować. Początkowo przygotowania do nowego sezonu miały się rozpocząć 20 czerwca, ale po tym, jak Marcina Brosza, któremu z końcem czerwca kończy się kontrakt z klubem z Zabrza, zastąpił Jan Urban, to wznowienie treningów przyśpieszono. Rozpoczną się one od badań 17 i 18 czerwca. Potem już treningi i tygodniowy obóz, prawdopodobnie za zachodnią granicą.

