Najman chciał pokazać Cristiano Ronaldo, jak to się robi. To jest hit

Marcin Najman znany jest ze swojego bezkompromisowego podejścia do znanych i lubianych. Wokół kogoś zaczyna robić się głośno? "El Testosteron" rusza do akcji, by pokazać, że stać go na więcej niż jeszcze kiedyś sądzono. Tym razem postanowił pochwalić się filmem w mediach społecznościowych, na którym strzela karnego lepiej od Cristiano Ronaldo. Do tego doszły, oczywiście, wyzwiska w kierunku Portugalczyka.