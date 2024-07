Ivana Knoll jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw Europy ogłosiła, że wybiera się na piłkarską imprezę do kraju naszych zachodnich sąsiadów. Większość fanów podejrzewała, że do Niemiec influencerka jedzie jedynie po to, aby kibicować reprezentacji Chorwacji podczas meczów. Jak się jednak okazuje, modelka wybrała się na Euro 2024 także w celach... zawodowych. W mediach społecznościowych pochwaliła się, czym dokładnie zajmuje się podczas europejskiego czempionatu.