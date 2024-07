Robert Lewandowski od lat zaliczany jest do grona największych gwiazd futbolu na świecie. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski przez wiele lat brylował w niemieckiej ekstraklasie, występując w barwach Borussii Dortmund i Bayernu Monachium. Po wielu latach gry w Bundeslidze polski napastnik zapragnął jednak zmian. Latem 2022 roku przez wiele tygodni walczył on o transfer do Hiszpanii, aż wreszcie dopiął swego. Wówczas podpisał on kontrakt z klubem FC Barcelona i zasilił szeregi jednej z najmocniejszych drużyn występujących w La Liga.

