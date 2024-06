Victoria i David Beckham od wielu już lat zaliczani są do grona najgorętszych par w świecie show-biznesu. Mimo wielu wzlotów i upadków zakochani zawsze mogli liczyć na swoje wzajemne wsparcie i choć w niektórych momentach bywało naprawdę ciężko, ich małżeństwo przetrwało aż do dziś. Obecnie projektantka mody i były piłkarz są szczęśliwymi rodzicami czwórki dzieci . Ich najstarszy syn Brooklyn urodził się w 1999 roku, trzy lata później na świat przyszedł Romeo James, a w 2005 roku do rodziny dołączył Cruz David . W 2011 roku małżonkowie powitali na świecie swoją pierwszą córkę, której nadano imię Harper.

Beckhamowie pogrążeni w żałobie. Na jaw wychodzą nowe szczegóły tragedii, żona Brooklyna planuje sądową batalię

"To był najtrudniejszy miesiąc w moim życiu. Nie potrafię nawet znaleźć słów, aby opisać mój ból serca, na tak wielu poziomach. Nala była całkowicie zdrowa, kiedy wczoraj poszła do fryzjera, ale wyszła z hiperwentylacją i nie mogła złapać oddechu. Popędziliśmy ją od razu do weterynarza i zmarła kilka godzin później. (...) Jej życie zostało jej odebrane zbyt wcześnie. Była moją piękną królową i pozostała u mojego boku przez 9 lat bez względu na wszystko. Proszę, uważajcie, do kogo wysyłacie swoje psy, ponieważ nie wiecie, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Jeden dzień bez Nali na ziemi wydaje się wiecznością. Chciałabym mieć ją z powrotem w ramionach" - przekazała Amerykanka.