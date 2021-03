Górnik Zabrze. Martin Chudy ostro o szczepionkach i wirusie

Bramkarz Górnika Zabrze postanowił podzielić się swoimi teoriami spoza sportowego świata. Martin Chudy wypowiedział się publicznie między innymi o Bogu, szczepionkach oraz wirusie. "Oni powinni chętnemu człowiekowi za to płacić" - powiedział w wywiadzie.

Martin Chudy zdecydowanie nie jest typowym bramkarzem. Jego zainteresowania dotykają wielu dziedzin życia: filozofii, religii, biznesu, czy polityki. Sam posiada nawet swój blog Instagramowy - "Bud vynimocny", tłum. Być wyjątkowym - na którym zajmuje się tematem rozwoju osobistego i motywacji.

Trwająca pandemia koronawirusa skłania ludzi do przemyśleń, a one owocują różnymi teoriami. W wywiadzie dla "weszlo.com" możemy przeczytać, że bramkarz nie wyklucza żadnej, która pojawiła się podczas epidemii. Co więcej, zawodnik stara się pokazać swoje hipotezy z każdej możliwej strony.



Jak się okazuję, nie tylko Edyta Górniak wierzy w ingerencję istot pozaziemskich w nasze życie. Martin Chudy również ma swoją teorię odnośnie kosmitów:



"Jeśli na Ziemi wylądowaliby kosmici, nie byłoby to dla mnie zaskoczeniem. Na razie ich nie ma, ale mogą istnieć. Tak samo Bóg. Nie wierzę w niego, ale jak go zobaczę, to okej, w porządku, może być i tak. Jestem otwarty na wszystkie strony. Nie zamykam się na żadną teorię.[...] nie znamy tych ciemnych sił, nie musimy wierzyć, że ktoś steruje światem z tylnego siedzenia." - dzieli się przemyśleniami bramkarz Zabrza.



Sportowiec ma również kilka teorii dotyczących wirusa, a także interesujące myśli odnośnie szczepionek i celu ich powstawania.



"Widziałem opinie naukowców, którzy mówili, że już na pewno wiemy, że koronawirus to nie jest naturalny wirus. A skoro to jest sztuczny wirus, to jak się dostał do naturalnego środowiska? W Wuhan było laboratorium, gdzie manipulowali z koronawirusami, tam wybuchła pandemia, może stamtąd coś wynikło?" - zauważa w wywiadzie.



Chudy zaznacza, że sam nie będzie się szczepił, ponieważ szczepionki są nową nieznaną technologią, która według piłkarza może modyfikować ludzkie geny. Bramkarz podkreśla, że powinno się płacić osobom, które decydują się na szczepienie.



Jeśli chodzi o sam proces szczepienia naszej populacji, Martin doszukał się w nim konkretnego celu i nie chodzi to o powstrzymanie pandemii:



"Zaszczepisz się szczepionką RNA. Twoje komórki będą reagować inaczej na wirusy. Kto na tym korzysta? Taki Bill Gates, który ma największe klinki aborcyjne w Stanach Zjednoczonych. Sprawdzałem jego fundację. Inwestują w nowinki antykoncepcyjne dla kobiet. Pierścień, który powoduje antykoncepcję. Nie leki, a pierścień. Nie wiem, jak to funkcjonuje, jak to działa, ale jest i dzięki temu kobieta nie będzie w ciąży. Sam już widziałem wywiad wideo, na którym Gates mówił, że nasza planeta jest przeludniona, że na świecie żyje za wiele ludzi" - przedstawia swoją teorię Chudy.



"Nie zdziwię się, jak weźmiesz tę szczepionkę, na której skuteczność nie mamy badań i potem za trzy-cztery lata zrobią genetycznie modyfikowany wirus, który będzie szczególnie szkodził ludziom zaszczepionym tą szczepionką. Nie muszą tego zrobić. Jasne. Ale mogą" - dodaje bramkarz.



Zdecydowanie, nie jest to typowy bramkarz. Co sądzicie o jego teoriach?



