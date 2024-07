Fabijański zdecydował, chodzi o walkę z Chajzerem. Ogromne pieniądze w grze

Sebastian Fabijański chciał zaistnieć w świecie freak fightów. Jego kariera nie wyglądała tak, jak planował

W 2022 roku o Sebastianie Fabijańskim znów zrobiło się głośno. W mediach pojawiła się bowiem informacja o zbliżającym się debiucie celebryty we freak fightach. Swoją pierwszą walkę "Alterboy" stoczył na gali Fame MMA 17 w lutym 2023 roku z Wacławem Osieckim, jednak przegrał po zaledwie 35 sekundach pojedynku. Nie miał on jednak zamiaru się poddać i we wrześniu tego samego roku po raz kolejny wszedł do oktagonu, aby zmierzyć się na gali Fame MMA 19 z Filipem Marcinkiem. I w tym przypadku starcie zakończyło się jego porażką.