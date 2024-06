Włodarze freak fightowych federacji robią co w ich mocy, aby przekonywać do debiutu w oktagonie coraz to większe gwiazdy. Jak się okazuje, kilka ofert otrzymała już nawet... Julia Wieniawa. Znana aktorka i piosenkarka jakiś czas temu zaczęła trenować boks i kick-boxing, a teraz ujawniła, że z jej trenerem kontaktowało się już kilka organizacji freakowych. 25-latka jasno dała do zrozumienia, czy zamierza spróbować swoich sił w oktagonie.