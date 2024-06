Joanna Jędrzejczyk dwa lata po zakończeniu kariery otrzymała ogromne wyróżnienie ze strony władz Ultimate Fighting Championship. Polka, która w latach 2015-2017 była mistrzynią wagi słomkowej UFC oficjalnie została dodana do Galerii Sław UFC. Stało się to podczas trwającego jeszcze Międzynarodowego Tygodnia Walki w Las Vegas. Dla naszej fighterki dołączenie do tak zacnego grona było prawdziwym spełnieniem marzeń. Nic dziwnego, że podczas wystąpienia na scenie trudno było jej powstrzymać łzy.