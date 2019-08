Polska - Francja 3:0 w el. do igrzysk w Tokio. Zdjęcia

REPREZENTACJA MĘŻCZYZN |

Polscy siatkarze wygrali w Gdańsku z Francuzami 3:0 (25:21, 25:19, 25:20) w swoim drugim meczu interkontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych igrzysk. To zwycięstwo znacząco przybliżyło "Biało-Czerwonych" do awansu do zmagań olimpijskich w Tokio. W niedzielę nasi siatkarze na zakończenie zmierzą się o godz. 15 ze Słoweńcami. Przepustkę na igrzyska wywalczy tylko zwycięzca imprezy w Gdańsku.