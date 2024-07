Jasny przekaz Grbicia, odpowiedział kibicowi. Nagranie hitem internetu

Po raz drugi z rzędu kraj nad Wisłą zorganizował turniej kończący męską Ligę Narodów . Rok temu w Trójmieście nie było mocnych na reprezentację Polski, dlatego kibice w Łodzi liczyli na powtórkę z rozrywki. Oczekiwania wzrosły jeszcze bardziej po dobrej postawie w meczu z Brazylią. "Biało-Czerwoni" przegrali co prawda pierwszego seta, lecz w kolejnych trzech rywal miał już niewiele do powiedzenia. W sobotę "Orły" nie awansowały jednak do półfinału. Lepsi okazali się późniejsi triumfatorzy całej imprezy, czyli Francuzi. Na pocieszenie podopieczni Nikola Grbicia zmierzyli się o brąz ze Słoweńcami. Nasza największa "zmora" z Bartoszem Kurkiem i spółką poległa z kretesem. Wynik 3:0 dla gospodarzy zmagań mówił sam za siebie .

Nikola Grbić usłyszał ważne słowa w trakcie Ligi Narodów

Kolejne z rzędu podium w Lidze Narodów długo było fetowane przez polskich siatkarzy. O docenienie sukcesu do kibiców zaapelował zresztą kapitan reprezentacji. "Przestrzegam wszystkich przed tym, żeby te medale układać sobie w kategoriach, deprecjonować je. Mówić, która impreza jest ważniejsza, która mniej ważna. Mam nadzieję, że nie przyjdą już ciemne czasy polskiej siatkówki. Teraz są te złote i doceniajmy to, że te medale są seryjnie zdobywane " - oznajmił Bartosz Kurek na łamach Interia Sport .

Jego słowa nie wzięły się znikąd. Mnóstwo fanów siatkówki jest już myślami przy zbliżających się wielkimi krokami igrzyskach olimpijskich. "Biało-Czerwoni" do Paryża jadą w roli faworyta do zwycięstwa, co oznacza, że we Francji zmierzą się nie tylko z klasowymi rywalami, ale także z presją ciążącą na ich barkach. Temat zmagań nad Sekwaną w Łodzi poruszany był na każdym kroku. Fani nie odpuścili Nikoli Grbiciowi nawet, gdy ten udał się na chwilę do reprezentacyjnego autobusu po jednym ze spotkań. "Przywieźcie złoto z Paryża" - krzyknął jeden z sympatyków kadry. Serb docenił budujące słowa i nawet nie zastanawiał się nad odpowiedzią. "Tak jest" - oznajmił w równie głośnym tonie, z uśmiechem na ustach.