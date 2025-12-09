Bogdanka LUK Lublin - Halkbank Ankara w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Śledź przebieg spotkania w Interii

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 09 grudnia 2025 godz. 18:00Rozpoczyna się nowy sezon Ligi Mistrzów siatkarzy. Czas na debiut w tych rozgrywkach Bogdanki LUK Lublin. Mistrzowie Polski ostatnio cieszyli się przedłużeniami kontraktów Wilfredo Leona, Marcina Komendy i Kewina Sasaka, teraz będą chcieli zaprezentować mistrzowską ciągłość swojego projektu także na parkiecie. Papierek lakmusowy będzie całkiem wymierny, bo po drugiej stronie stanie Halkbank Ankara, czyli uczestnik poprzedniego Final Four, który jednak awans do LM uzyskał dzięki dzikiej karcie od organizatorów. Zapraszamy na relację na żywo z meczu 1. kolejki.