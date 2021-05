Kacper Urbański ma 16 lat i 7 miesięcy. Zagrał w barwach Bolonii w meczu z Genoą, co czyni go najmłodszym polskim debiutantem w Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 16-letni Kacper Urbański (Lechia Gdańsk): Cieszę się, że trener Stokowiec na mnie postawił (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Młody zawodnik Bolonii, Kacper Urbański w 88. minucie meczu z Genoą (0-2) w 36. kolejce Serie A zastąpił dziewięciokrotnego reprezentanta Italii, Roberto Soriano. To plasuje go w czwartej dziesiątce najmłodszych piłkarzy, którzy kiedykolwiek zagrali w Serie A.

Reklama

Najmłodszy był przedwojenny napastnik Amdeo Amadei z AS Roma, który zagrał w wieku 15 lat, 9 miesięcy i 5 dni. Najmłodszym obcokrajowcem był bułgarski napastnik Waleri Bożinow, który zagrał w Lecce przed 16 urodzinami. Młodsi od Kacpra byli jeszcze: Chaka Traore z Wybrzeża Kości Słoniowej (Parma), Lamrpos Choutos z Grecji (Roma), Siriki Sanogo WKS (Benevento), Nana Welbeck z Ghany (Brescia).

Urbański zadebiutował w Ekstraklasie w grudniu 2019 r. gdy zagrał kilka minut w meczu Lechii Gdańsk z Rakowem Częstochowa. Tym samym został drugim najmłodszym zawodnikiem w historii polskiej ligi, po Janusz Sroce z Cracovii. Teraz stał się najmłodszym Polakiem w historii rozgrywek Serie A.

Gdy urodzony w 2004 r. Kacper Urbański zimą opuszczał Polskę, by przejść do klubu Serie A, Bolonii zdania były podzielone. Część rodzimych fachowców uważała, że to za wcześnie, że chłopak powinien najpierw zdobyć doświadczenie w polskiej Ekstraklasie. Rozwój Urbańskiego i postępy jakie czyni każą ten krok na razie oceniać pozytywnie. Już nieco ponad kwartał po wyjeździe z kraju, pomocnik zadebiutował w Serie A. Oby tak dalej!

Zdjęcie Kacper Urbański / Newspix

MS