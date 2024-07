Piotr Zieliński ma nowy klub. Koniec spekulacji. Jest oficjalny komunikat

Piotr Zieliński został piłkarzem Interu Mediolan. Do ekipy mistrza Włoch przeszedł na zasadzie wolnego transferu z SSC Napoli. Komunikat w tej sprawie, kończący wielomiesięczne spekulacje, pojawił się w środowy wieczór. Kontrakt zawodnika zarejestrowano już w Lega Serie A, co definitywnie rozstrzyga jego klubową przynależność. Umowa reprezentanta Polski obowiązywać ma do 30 czerwca 2027 roku z opcją prolongaty o kolejne 12 miesięcy.