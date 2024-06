To już oficjalnie. Klub wydał komunikat ws. Zielińskiego

Potwierdziło się to, o czym światowe media donosiły już od lutego. Po ośmiu latach Piotr Zieliński opuścił SSC Napoli. Mistrzowie Włoch z 2023 roku czekali aż do ostatniego dnia kontraktu, by poinformować o zakończeniu współpracy z sześcioma zawodnikami. Reprezentant Polski zasłużył jednak na osobny post, w którym neapolitańczycy dziękowali 30-latkowi za pełną sukcesów karierę pod Wezuwiuszem. Wszystko wskazuje jednak na to, że "Zielu" pozostanie na Półwyspie Apenińskim.