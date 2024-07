Lewandowski na wakacjach, a tu takie wieści z Barcelony. Nagła zmiana, szykują transferową bombę

W klubie Roberta Lewandowskiego jeszcze niedawno priorytet na okno transferowe jest jeden - wzmocnić środek pola sprowadzeniem klasowego defensywnego pomocnika. Wszystko wskazuje jednak na to, że w tym momencie sytuacja uległa zmianie .

Barcelona pragnie tego transferu. Dla niego zmieniła swoje plany

Nico Williams wzbudza zainteresowanie klubów z Premier League , które byłyby w stanie przebić ofertę Barcelony, ale Toni Juanmarti poinformował, że piłkarz wolałby przenieść się do FC Barcelona. Możliwe, że nie bez znaczenia w tej kwestii jest jego przyjaźń z Lamine Yamalem . Obaj piłkarze nie ukrywają, że uwielbiają ze sobą grać.

Transfer Nico Williamsa do FC Barcelona mógłby okazać się niezwykle ważny dla Roberta Lewandowskiego. Moc skrzydeł reprezentacji Hiszpanii na Euro 2024 jest olbrzymia, a przeniesienie jej do FC Barcelona z Polakiem na pozycji napastnika, zapewniłoby mu rewelacyjny serwis. Lamine Yamal wciąż ma tylko 16 lat i bardzo szybko się rozwija. W Niemczech popisał się już dwiema genialnymi asystami z prawego skrzydła - były to te rodzaje górnych piłek, które napastnik pokroju "Lewego" uwielbia najbardziej. Nico Williams natomiast jest już gotowym piłkarskim "produktem". Od czasów Neymara FC Barcelona nie miała tak dobrego piłkarza na pozycji lewoskrzydłowego.