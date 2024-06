To się nie mieści w głowie, takie pieniądze w grze. Chodzi o gracza Barcelony

To jest wielki cios wizerunkowy dla PSG . Potęga katarskich szejków przegrała walkę o piłkarza z... kibicami. Największe kluby w Hiszpanii, czyli Real i Barcelona są bowiem zarządzane prezesów, ale o ich wyborze decydują "socios", czyli zarejestrowani fani.

Joan Laporta już raz odrzucił ofertę za Yamala

Jak się okazuje, to nie zniechęciło Katarczyków. Wystosowali więc nową propozycję, podnosząc kwotę do 250 milionów euro. Oznaczałoby to transferowy rekord świata.