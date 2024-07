To już koniec, właśnie zapada klamka. Pilne wieści dla Wojciecha Szczęsnego

Michele Di Gregorio ma za sobą kapitalny sezon w Serie A - dość powiedzieć, że między słupkami bramki Monzy spisywał się tak solidnie, że został on uhonorowany nagrodą bramkarza roku we włoskiej ekstraklasie. To zaś mocno zaprocentowało.

Juventus finalizuje hit. Di Gregorio w klubie, Szczęsny... poza nim?

Konsekwencją tego wszystkiego będzie niemal pewny rozbrat Wojciecha Szczęsnego ze "Starą Damą" po siedmiu latach gry w Piemoncie. Reprezentant Polski był ostatnio przypisywany do saudyjskiego Al-Nassr, ale wygląda na to, że "Juve"... nie jest jeszcze w pełni przekonane co do takiego rozwiązania.