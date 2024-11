Lewadowski z 100. golem, z boiska zszedł z pamiątką. Wszystko trafiło do sieci

Gratulacje za 100. i 101. bramkę posypały się ze wszystkich stron. W komentarzach pod zamieszczonym przez Lewandowską zdjęciu napisali m.in. Paulina Krupińska czy Sergi Roberto. Prócz tego o jego wyczynie było głośno we wszystkich zagranicznych mediach. W ten sposób Robert Lewandowski dołączył do elitarnego grona, w którym znajdują się tylko on, Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Robert Lewandowski z 100. i 101. bramką w Lidze Mistrzów

Pod koniec meczu ponownie zaskoczył rywali z Francji i zaliczył dublet, strzelając gola w doliczonym czasie gry. Nie tylko przebił jedną granicę, ale pokazał gotowość do tego, by walczyć o kolejne osiągnięcia w Lidze Mistrzów. Postanowił też zabrać ze sobą z boiska pamiątkę.

Robert Lewandowski zabrał ze sobą z boiska pamiątkę

Anna Lewandowska zamieściła następnego dnia po meczu zdjęcie ze szczęśliwym mężem. Pokazał go całującego piłkę, najpewniej tę, którą trafił do siatki po raz setny w Champions League. Od dawna wiadomo, że "Lewy" jest bardzo sentymentalny - po to m.in. zlicytował złoty medal olimpijski Dawida Tomali i po paru miesiącach oddał mu go, bo "zdążył się nim nacieszyć", a często powtarzał, że chciałby go mieć.