Skandal na Euro. Kolejny incydent. Niemcy kompletnie nad tym nie panują

Reprezentacja Holandii nie zawiodła swoich fanów i pewnie pokonując we wtorek na Allianz Arenie 3:0 Rumunię wywalczyła awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy. W doliczonym czasie gry doszło do kolejnego incydentu podczas turnieju. Na murawę znów wbiegł kibic - tym razem dziecko, które przed odpowiednią reakcją służb porządkowych zdążyło jeszcze przybić piątkę bramkarzowi reprezentacji Rumunii. Niemcy zdają się kompletnie nie panować nad tą sytuacją.